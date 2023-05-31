МЧС обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт МЧС, в информации говорится, что министерство рекомендует воздержаться от поездок в районы, где происходят наводнения и сели, и немедленно подниматься на близлежащую высоту в случае возникновения опасности.

В сильную ветреную погоду рекомендуется держаться подальше от легких конструкций и временных сооружений, зданий и рекламных щитов, не стоять под электрическими столбами и проводами, высокими деревьями.

Также, учитывая сложности, создаваемые сильным ветром при тушении возникающих пожаров, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности.