Порадует ли завтра погода бакинцев?

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, вечером местами возможны кратковременные осадки, умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили Day.Az в среду в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 16-21°, днем - 23-28° тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 до 761 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем - 50-60%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, местами интенсивные, возможны грозы, град. Ночью и утром в горах местами туман, усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-20° тепла, днем - 27-32° тепла, в горах ночью 6-11° тепла, днем - 13-18° тепла.