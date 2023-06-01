Как долго продлится нестабильная погода в Азербайджане?

Нестабильная погода, наблюдаемая на территории страны, сохранится до второй половины дня 3 июня.

Об этом сообщила Day.Az директор бюро прогнозов Национальной гидрометеорологической службы Гюльшад Мамедова.

По ее словам, 1 и 2 июня ночью и утром осадков не ожидается, днем периодически будут идти дожди: "В отдельных местах осадки будут интенсивными, ожидаются грозы, град. Западный ветер будет периодически усиливаться в некоторых регионах. Возможно повышение уровня воды в реках, ожидаются сели в некоторых горных реках".