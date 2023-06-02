https://news.day.az/society/1569950.html Объявлена дата начала месяца Мухаррам
Объявлена дата начала месяца Мухаррам
В этом году начало месяца Мухаррам приходится на 19 июля.
Об этом Day.Az сообщили в Управлении мусульман Кавказа.
Таким образом, 19 июля по лунному календарю Хиджры 1444 год заканчивается и начинается 1445 год. 10-й день месяца Мухаррам - Ашура приходится на 28 июля.
17 августа месяц Мухаррам заканчивается, а с 18 начинается месяц Сафар, который продлится до 16 сентября.
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