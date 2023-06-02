Объявлена дата начала месяца Мухаррам

В этом году начало месяца Мухаррам приходится на 19 июля.

Об этом Day.Az сообщили в Управлении мусульман Кавказа.

Таким образом, 19 июля по лунному календарю Хиджры 1444 год заканчивается и начинается 1445 год. 10-й день месяца Мухаррам - Ашура приходится на 28 июля.

17 августа месяц Мухаррам заканчивается, а с 18 начинается месяц Сафар, который продлится до 16 сентября.