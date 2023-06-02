Сколько людей было вакцинировано от коронавируса?

За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 57 человек, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 15, вторую - 19, три и более - 20, третью, бустерную дозу после положительного результата теста - 3 человека.

Общее число примененных доз вакцины по стране с начала вакцинации составляет 13 965 758. Первую дозу вакцины получили 5 411 507, вторую - 4 883 896, три и более - 3 404 118, бустерную дозу после положительного результата теста - 266 237 человек.