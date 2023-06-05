Вводятся новые штрафы в Азербайджане

В Азербайджане устанавливаются новые штрафы.

Как сообщает в понедельник Day.Az, об этом говорится в изменении в Кодекс об административных правонарушениях, обсужденном сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно изменению, за непредставление в установленном законом порядке или неполное, неправильное или несвоевременное представление в кредитное бюро информации, составляющей кредитные истории, лицами, занимающимися куплей и продажей товаров, указанных в статье 12.1 закона Азербайджанской Республики "О кредитных бюро", должностные лица могут быть оштрафованы на сумму от 1500 до 2 000 манатов, а юридические лица - от 10 000 до 12 000 манатов.