https://news.day.az/society/1571093.html Обнародованы результаты вступительных экзаменов по II и III группам специальностей
Обнародованы результаты вступительных экзаменов по II и III группам специальностей
Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты вступительных экзаменов по II и III группам специальностей, проведенных 20-21 мая 2023 года.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, абитуриенты, участвовавшие в экзамене, могут ознакомиться с результатами экзамена здесь.
Абитуриенты могут также получить информацию о результатах экзамена, отправив код, указанный в пропускном листе на экзамен, на номер 7727 через операторы мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).
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