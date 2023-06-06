Обнародованы результаты вступительных экзаменов по II и III группам специальностей

Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты вступительных экзаменов по II и III группам специальностей, проведенных 20-21 мая 2023 года.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, абитуриенты, участвовавшие в экзамене, могут ознакомиться с результатами экзамена здесь.

Абитуриенты могут также получить информацию о результатах экзамена, отправив код, указанный в пропускном листе на экзамен, на номер 7727 через операторы мобильной связи (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).