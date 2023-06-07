Омбудсмен Азербайджана встретилась с делегацией Международной комиссии по пропавшим без вести лицам

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева встретилась с делегацией Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) во главе с директором по политике и сотрудничеству Андреасом Клейзером.

Об этом сообщили в среду Day.Az в Аппарате омбудсмена.

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