https://news.day.az/society/1571397.html Омбудсмен Азербайджана встретилась с делегацией Международной комиссии по пропавшим без вести лицам
Омбудсмен Азербайджана встретилась с делегацией Международной комиссии по пропавшим без вести лицам
Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева встретилась с делегацией Международной комиссии по пропавшим без вести лицам (ICMP) во главе с директором по политике и сотрудничеству Андреасом Клейзером.
Об этом сообщили в среду Day.Az в Аппарате омбудсмена.
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