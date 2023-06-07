Сколько зараженных коронавирусом выявили в Азербайджане?

В Азербайджане выявлено еще 4 случая заражения коронавирусом, 9 человек вылечились.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки выявлено 2 случая смерти от коронавируса.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 869 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 559 человек вылечились, 10 279 скончались, число активных больных - 31.

За прошедшие сутки проведен 1041 тест на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 628 898 тестов.