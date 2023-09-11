https://news.day.az/society/1596763.html В школах Баку проведены мониторинги качества - ФОТО
В школах Баку проведены мониторинги качества - ФОТО
В 151 школе города Баку проведен мониторинг качества.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева на сентябрьской конференции бакинских педагогов.
"Подготовлен план действий 70 школ. Проведены мониторинги в связи с осенне-зимним сезоном", - добавила Велиева.
Она также отметила, что к индивидуальному обучению привлечен 121 ученик (ранее не получавшие образования).
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