В школах Баку проведены мониторинги качества

В 151 школе города Баку проведен мониторинг качества.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева на сентябрьской конференции бакинских педагогов.

"Подготовлен план действий 70 школ. Проведены мониторинги в связи с осенне-зимним сезоном", - добавила Велиева.

Она также отметила, что к индивидуальному обучению привлечен 121 ученик (ранее не получавшие образования).