В некоторых районах призывают экономно использовать воду
Абонентам, проживающим в городах Ширван, Гаджигабул, Саатлы, Сабирабад, Сальян, Нефтчала, Билясувар, в селах, расположенных вдоль маршрутов магистральных водопроводов, а также в некоторых частях Гарадагского и Сабаильского районов Баку, рекомендуется экономно использовать питьевую воду.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.
Питьевая вода в указанные районы подается с ограничениями. Это связано с тем, что в результате высокой мутности в Куре из-за интенсивных осадков, наблюдавшихся в последние дни, объем обрабатываемой воды в комплексе очистных сооружений реки значительно сократился.
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