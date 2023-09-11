В некоторых районах призывают экономно использовать воду

Абонентам, проживающим в городах Ширван, Гаджигабул, Саатлы, Сабирабад, Сальян, Нефтчала, Билясувар, в селах, расположенных вдоль маршрутов магистральных водопроводов, а также в некоторых частях Гарадагского и Сабаильского районов Баку, рекомендуется экономно использовать питьевую воду.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

Питьевая вода в указанные районы подается с ограничениями. Это связано с тем, что в результате высокой мутности в Куре из-за интенсивных осадков, наблюдавшихся в последние дни, объем обрабатываемой воды в комплексе очистных сооружений реки значительно сократился.