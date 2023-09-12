МВД задержало пользователя "Tik-Tok" за распространение ложной информации о ВС Азербайджана

Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики принимает меры в отношении лиц, которые делятся в социальных сетях ложной информацией относительно азербайджанской армии и ее военнослужащих.

В ответ на запрос Day.Az в пресс-службе МВД сообщили, что в ходе продолжающихся мероприятий сотрудниками полиции задержан Ибрагимли Парвиз Вугар оглы (1998 года рождения), который через фейковые профили на платформе "Tik-Tоk" делился ложной информацией о боевых действиях и понесенных потерях азербайджанской армии.

В ходе расследования была изучена цель публикации.

Поскольку действия задержанного содержат признаки административного правонарушения, собранные о нем материалы были направлены на рассмотрение в суд.