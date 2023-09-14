В Сумгайыте обнаружено опасное радиоактивное вещество

В ходе радиологических испытаний, проведенных в городе Сумгайыт департаментом ядерных исследований Агентства инноваций и цифрового развития при министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, на территории города была обнаружена зона с аномальными радиационными показателями.

Как сообщает в четверг Day.Az, со ссылкой на агентство, после подтверждения результатов посредством повторных проверок соответствующие государственные органы были проинформированы об этом.

Было отмечено, что Государственное агентство по регулированию ядерной и радиологической деятельности министерства чрезвычайных ситуаций также привлекло специалистов департамента ядерных исследований Агентства инноваций и цифрового развития к исследованию радиологических условий в производственной зоне вблизи города Сумгайыт, где возможна радиационная опасность.

"Специалистами совместно с сотрудниками других соответствующих государственных структур проведены радиометрическо-дозиметрические и спектрометрические измерения по оценке радиологических условий и проведены ядерно-радиологические испытания с целью определения зоны высокой радиационной опасности на территории.

В настоящее время агентством изучаются и анализируются планы реагирования на подобные случаи в различных странах и обобщаются извлеченные уроки. В ближайшие дни, предложения по включению выявленной радиационной опасной зоны в план мероприятий по ликвидации с минимальным ущербом будут оперативно представлены агентством в соответствующие органы", - говорится в сообщении агентства.

Отметим, что одним из направлений деятельности Агентства инноваций и цифрового развития является проведение опытно-конструкторских работ в области ядерной науки и техники и радиологических научных исследований на территории страны. В то же время агентство является ответственным исполнителем подпункта 6.1.1 "проведение радиологических и радиоэкологических исследований" "I Государственной программы по Большому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики". В целях эффективного выполнения соответствующего пункта программы, учеными и специалистами департамента ядерных исследований была разработана радиометрическая система обнаружения и поиска радиации "NTDradSCAN", которая позволяет на основе внутренних возможностей агентства дистанционно обнаруживать радиацию и составлять карту радиологического фона местности.