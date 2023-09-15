Дорога Хачмаз-Худат перекрыта ввиду обрушения моста над рекой Гудиалчай

В результате обрушения моста на 27-м км дороги Гянджа-Ялала, над рекой Гудъялчай, пострадали 3 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, они были госпитализированы в Хачмазскую центральную районную больницу. Сообщается, что пострадавшие -Хейбетов Элисафа Абас оглу (1966 г. р.), Гараев Эфсун Эсгер оглу (1984 г. р.) и Сафаралиев Эльвин Тофиг оглу (1999 г. р.).

Председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, первый заместитель исполнительной власти Хачмазского района Анар Оруджлу сообщил АПА, что в нескольких направлениях открыты альтернативные дороги.

По словам председателя комиссии, причиной обрушения моста стало повышение уровня воды в реке в результате проливных дождей, вследствие чего обрушилась опора моста.

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09.24

Обрушился автомобильный мост, расположенный на дороге Хачмаз-Худат.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в результате обрушения моста над Гудъялчай, легковой автомобиль упал в реку, есть пострадавшие.

Движение автомобилей в направлении Худата ограничено.