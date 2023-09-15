На месте обрушившегося моста в Хачмазе построят новый

Принято решение о строительстве нового автомобильного моста на месте обрушившегося сегодня утром в Хачмазском районе в результате стихийного бедствия.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом говорится в сообщении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Отмечается, что в связи с этим сегодня на территорию будет привлечена специальная техника. В короткие сроки планируется осуществить строительство нового моста. Водители могут временно использовать в качестве альтернативы дорогу, проходящую по территории села Гымылгышлак Хачмазского района.

Напомним, что из-за сильного селевого потока, вызванного интенсивными дождями, на 27-м километре автодороги Гяндоб-Хачмаз-Ялама- государственная граница с Российской Федерацией на территории села Кёхне Хачмаз Хачмазского района обрушился мост.