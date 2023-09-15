В Азербайджане выпускники детских домов обеспечиваются бесплатным жильем

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики обеспечивает жильем выпускников государственных детских учреждений, потерявших родителей и оставшихся без родительского попечения.

Как передает Day.Az, в ответ на запрос Trend в пятницу из Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики сообщили, что за последние годы в Абшеронском районе были построены и сданы в эксплуатацию три жилых дома для этой категории лиц.

В этих зданиях, которые функционируют как "Дом выпускников" Агентства социальных услуг при министерстве труда и социальной защиты, получили жилье 365 человек.

В то же время постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 16 августа 2021 года реализуются меры по обеспечению жильем данной категории лиц в новых жилых комплексах. В этом году, наряду с другими льготными категориями граждан, жильем была обеспечена группа выпускников государственных детских учреждений, потерявших родителей и оставшихся без родительского попечения.

В рамках исполнения постановления за последние два года этой категории лиц было предоставлено 300 квартир.

В целом за прошедший период 650 выпускников государственных детских учреждений, потерявших родителей и оставшихся без попечения родителей, были обеспечены министерством полностью отремонтированными квартирами. Работа в этом направлении продолжается.