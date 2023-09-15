Ликвидирован один из видов госпошлины

В Азербайджане отменяются государственные пошлины, взимаемые соответствующим органом исполнительной власти за ускоренную выдачу юридическим и физическим лицам архивных справок, выписок из архивных документов, заверенных копий архивных документов.

Как сообщает в пятницу Day.Az, этот вопрос нашел отражение в предложенной поправке к закону "О государственной пошлине", которая обсуждалась сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно действующему законодательству, с юридических лиц взимается государственная пошлина в размере 20 манатов за выдачу архивных справок, выписки из архивных документов, заверенные копии архивных документов в течение 3 рабочих дней, или 10 манатов - в течение 5 рабочих дней. С физических лиц взимается государственная пошлина в размере 10 манатов за выдачу архивных справок, выписок из архивных документов, заверенных копий архивных документов в течение 3 рабочих дней, или 5 манатов - в течение 5 рабочих дней.