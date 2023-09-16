Погода вновь изменится

Обнародован прогноз погоды на 17 сентября.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, но в некоторых местах, начиная с полудня, ожидаются дожди с перерывами.

Ближе к ночи в некоторых частях полуострова возможны ливни и грозы. В течение дня ожидается усиление северо-западного ветра.

Температура воздуха ночью составит 18-21° тепла, днем - 21-26° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков, но, начиная с полудня, в некоторых местах возможны дожди ливневого характера, грозы, град, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром в некоторых районах будет туман. Западный ветер будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью оставит 12-17° тепла, днем - 20-25° тепла, в горах ночью - 5-10° тепла, днем - 10-15° тепла.