https://news.day.az/society/1600058.html На ферме в Кяльбаджаре обнаружен склад боеприпасов - ФОТО
На ферме в Кяльбаджаре обнаружен склад боеприпасов - ФОТО
На территории населенного пункта Гозлукёрпю Кяльбаджарского района обнаружен склад боеприпасов.
Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, строения фермы здесь долгое время использовались в качестве склада вооружений - ракет, артиллерийских снарядов, мин и боеприпасов различного калибра.
Также было установлено, что оружие доставлялось сюда на машине скорой медицинской помощи.
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