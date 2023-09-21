На ферме в Кяльбаджаре обнаружен склад боеприпасов

На территории населенного пункта Гозлукёрпю Кяльбаджарского района обнаружен склад боеприпасов.

Как сообщили Day.Az в министерстве обороны Азербайджана, строения фермы здесь долгое время использовались в качестве склада вооружений - ракет, артиллерийских снарядов, мин и боеприпасов различного калибра.

Также было установлено, что оружие доставлялось сюда на машине скорой медицинской помощи.