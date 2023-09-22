МВД Азербайджана обратилось к гражданам

МВД Азербайджана предупредило население в связи с интернет-мошенничеством, сообщает в пятницу Day.Az.

"Остерегайтесь фальшивых интернет-сайтов, ссылки на которые с заголовком "Перейди по ссылке, выиграй подарок" отправляются в целях мошенничества через социальные сети, электронную почту или SMS. Не доверяйте подобным поступившим внезапно сообщениям, таким как "вы выиграли подарок!" и не переходите по таким ссылкам. Не следует делиться на сомнительных сайтах личной информацией и производить какую-либо оплату", - говорится в сообщении МВД.