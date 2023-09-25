Кому будет выплачено пособие в 600 манатов?

Граждане, работающие на освобожденных от оккупации территориях, могут подать заявление на получение единовременного пособия в размере 600 манатов.

Пособие назначается в упреждающем порядке. Достаточно обратиться в соответствующий орган с удостоверением личности.

Как передает в понедельник Day.Az, об этом на своей странице в социальной сети написал депутат Милли Меджлиса (парламент) Вугар Байрамов.

Депутат отметил, что получив право на получение пособия, для назначения социального пособия, лицо может обратиться в структурное подразделение Государственного фонда социальной защиты по месту жительства, в центр "DOST" или в "Единые координационные центры для обращений членов семей погибших военнослужащих, пострадавших на войне, и лиц с инвалидностью". С внесением изменений в Трудовой кодекс уже начато применение стимулирующих механизмов и льгот для тех, кто поселился и работает на освобожденных от оккупации территориях, а также для находящихся там работодателей. Данное пособие могут получить работники, окончившие профессиональное, среднее или высшее учебное заведение и имеющие стаж работы не менее 2 лет за последние 5 лет, и работающие по трудовому договору на освобожденных территориях Азербайджана.

А это значит, что те, кто работает на освобожденных от оккупации территориях, не имея высшего образования, не смогут получить данного пособия. Очевидно, что одной из целей предоставления этого пособия является стимулирование потока квалифицированных кадров в этих областях. Однако, учитывая высокий фактор риска на этих территориях, особенно из-за большого количества мин, было бы целесообразно, чтобы пособие распространялось на всех наших граждан, работающих в Карабахе и Восточном Зангезуре. В связи с этим мы предлагаем, чтобы наши граждане, которые только закончили среднюю школу, также имели право на получение этого пособия в дифференциале. Лица без высшего образования, работающие на освобожденных от оккупации территориях, при дифференцированном подходе могут получить поддержку в размере 50 процентов пособия, то есть 300 манатов. Это может позволить, с одной стороны, сохранить цель стимулирования квалифицированного персонала, а с другой - позволить всем работающим на этих территориях пользоваться льготами", - добавил В.Байрамов.

Отметим, что в целях поддержки первичных материально-бытовых условий специалистов, проживающих и работающих на освобожденных от оккупации территориях, им назначено единовременное пособие в размере 600 манатов.