В Баку пройдет конференция с участием представителей исторических городов ОТГ
В Баку пройдет международная конференция "Города жизнеспособного и устойчивого наследия".
Как сообщает в понедельник Day.Az, международная конференция с участием представителей исторических городов и заповедников стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) пройдет в Баку 9-13 октября 2023 года.
В мероприятии примут участие руководство Организации тюркских государств, руководители исторических городов и заповедников тюркских государств, эксперты, представители международных организаций-партнеров Управления государственного историко-архитектурного заповедника" Ичеришехер", а также представители прессы.
Международная конференция пройдет по инициативе Управления государственного историко-архитектурного заповедника" Ичеришехер".
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