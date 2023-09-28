Азербайджан и Турция гармонизируют деятельность по борьбе с дефицитом воды

Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов встретился с делегацией, возглавляемой министром сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Ибрагимом Юмаклы.

Как сообщили Day.Az в агентстве, на встрече была обсуждена работа по приоритетному направлению - обеспечению водной безопасности, а также долгосрочные стратегические решения проблемы дефицита воды, вопросы повышения информирования общественности о необходимости рационального использования воды, состоялся обмен опытом в этой области.

В ходе встречи была достигнута договоренность о дальнейшем расширении двусторонних связей в этом направлении.