https://news.day.az/society/1601947.html Азербайджан и Турция гармонизируют деятельность по борьбе с дефицитом воды - ФОТО
Азербайджан и Турция гармонизируют деятельность по борьбе с дефицитом воды - ФОТО
Председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Заур Микаилов встретился с делегацией, возглавляемой министром сельского и лесного хозяйства Турецкой Республики Ибрагимом Юмаклы.
Как сообщили Day.Az в агентстве, на встрече была обсуждена работа по приоритетному направлению - обеспечению водной безопасности, а также долгосрочные стратегические решения проблемы дефицита воды, вопросы повышения информирования общественности о необходимости рационального использования воды, состоялся обмен опытом в этой области.
В ходе встречи была достигнута договоренность о дальнейшем расширении двусторонних связей в этом направлении.
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