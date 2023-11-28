Михаил Гусман избран в президиум МПРК ЮНЕСКО
Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман избран постоянным докладчиком президиума Международной программы развития коммуникации (МПРК) ЮНЕСКО.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня утром состоялись выборы в президиум МПРК на пост докладчика. По их результатам был избран Михаил Соломонович Гусман", - заявили в постпредстве. Единственным конкурентом в рамках прошедшего голосования был представитель Эстонии.
Постпредство опубликовало по случаю избрания Гусмана заявление, в котором отметило, что Россия "продолжает содействовать достижению целей МПРК".
"Выступаем за обеспечение безопасности журналистов, содействие развитию СМИ в Африке, наращивание проектной деятельности", - заявили дипломаты.
Международная программа развития коммуникации была учреждена в 1980 году. У ее истоков стояли нобелевские лауреаты - ирландский международный посредник Шон Макбрайд и один из самых читаемых авторов XX века, колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес.
Созданная при ЮНЕСКО специализированная программа остается и сегодня ведущим многосторонним форумом в системе ООН для координации помощи прессе. За годы своего существования МПРК направила на поддержку средств массовой информации более $100 млн, проспонсировав около двух тысяч проектов в 140 странах
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