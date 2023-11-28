В этих районах Азербайджана возникнут перебои в подаче газа

Завтра в Бардинском, Тертерском и Агдамском районах возникнут перебои в подаче газа.

Об этом Day.Az сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Согласно информации, на время проведения ремонтных работ с 08:00 29 ноября будет временно приостановлено газоснабжение части Бардинского, Тертерского и Агдамского районов.

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