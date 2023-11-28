Азербайджан передал трех граждан Узбекистана, находившихся в розыске.

Об этом сообщила Генеральная прокуратура, передает Day.Az.

Было отмечено, что ходатайства Генеральной прокуратуры Узбекистана о выдаче для привлечения к уголовной ответственности Егамназарова Уктама Шорофовича, Дильмурадовой Дильбахор Мухтаровны и Шакарова Отабека Ибраим оглы, обвиняемых в совершении мошеннических действий в Узбекистане, объявленных в межгосударственный и международный розыск, были удовлетворены Генеральной прокуратурой Азербайджана.

У.Ш.Егамназаров и Д.M.Дильмурадова в августе текущего года, О.Шакаров в сентябре были задержаны при прохождении пограничного контроля в Международном аэропорту Гейдар Алиев, в их отношении была избрана мера пресечения в виде ареста.

В соответствии с требованиями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002 года были приняты решения об экстрадиции указанных лиц, которые 28 ноября были переданы компетентным органам Узбекистана в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы министерства юстиции.

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