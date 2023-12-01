Азербайджан является лидером региона по озеленению

Азербайджан является лидером региона по озеленению.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказала национальный координатор Рамочной конвенции ООН по изменению климата, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева в кулуарах Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28 в Дубае.

Она отметила, что на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции по изменению климата (COP28) функционирует павильон Азербайджана. В павильоне представлена обширная информация о государственной политике в области борьбы с изменением климата, работе, проводимой для смягчения последствий изменения климата, а также о вкладе Азербайджана в области сокращения выбросов.

"Как известно, доля Азербайджана в эмиссии составляет 0,15%. Тем не менее в поддержку международных усилий Азербайджан представил секретариату Конвенции информацию о своих новых обязательствах. Так, наша страна взяла на себя обязательство сократить к 2050 году выбросы газов, создающих тепловой эффект, на 40%. В то же время освобожденные от оккупации территории объявлены зоной углеродной нейтральности", - сказала Тагиева.

По ее словам, большое значение для уменьшения воздействия на климат имеет деятельность по озеленению. "Азербайджан является лидером региона по озеленению. Только за этот год было посажено 2 миллиона деревьев разных пород. К концу года планируется довести эту цифру до 3 миллионов. Это внесет большой вклад в сокращение выбросов углерода в Азербайджане в будущем", - сказала Тагиева.

Она отметила, что также одной из важных в этом контексте задач, стоящих перед странами, является создание систем раннего предупреждения. "Всемирная метеорологическая организация выдвинула инициативу "Раннее предупреждение для всех" до 2027 года. В этой области Азербайджан так же проводит значительную работу в рамках государственных инвестиций. Сеть гидрометеорологических наблюдений оснащена новейшим оборудованием. Одна из целей Азербайджана заключается в том, чтобы система раннего предупреждения приобрела региональный характер", - сказала Тагиева.

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