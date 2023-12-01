Азербайджан является лидером региона по озеленению.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом журналистам сказала национальный координатор Рамочной конвенции ООН по изменению климата, заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Умайра Тагиева в кулуарах Всемирного саммита по действиям в области климата, организованного в рамках 28-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP28 в Дубае.

Она отметила, что на 28-й Конференции сторон Рамочной конвенции по изменению климата (COP28) функционирует павильон Азербайджана. В павильоне представлена обширная информация о государственной политике в области борьбы с изменением климата, работе, проводимой для смягчения последствий изменения климата, а также о вкладе Азербайджана в области сокращения выбросов.

"Как известно, доля Азербайджана в эмиссии составляет 0,15%. Тем не менее в поддержку международных усилий Азербайджан представил секретариату Конвенции информацию о своих новых обязательствах. Так, наша страна взяла на себя обязательство сократить к 2050 году выбросы газов, создающих тепловой эффект, на 40%. В то же время освобожденные от оккупации территории объявлены зоной углеродной нейтральности", - сказала Тагиева.

По ее словам, большое значение для уменьшения воздействия на климат имеет деятельность по озеленению. "Азербайджан является лидером региона по озеленению. Только за этот год было посажено 2 миллиона деревьев разных пород. К концу года планируется довести эту цифру до 3 миллионов. Это внесет большой вклад в сокращение выбросов углерода в Азербайджане в будущем", - сказала Тагиева.

Она отметила, что также одной из важных в этом контексте задач, стоящих перед странами, является создание систем раннего предупреждения. "Всемирная метеорологическая организация выдвинула инициативу "Раннее предупреждение для всех" до 2027 года. В этой области Азербайджан так же проводит значительную работу в рамках государственных инвестиций. Сеть гидрометеорологических наблюдений оснащена новейшим оборудованием. Одна из целей Азербайджана заключается в том, чтобы система раннего предупреждения приобрела региональный характер", - сказала Тагиева.

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