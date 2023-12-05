https://news.day.az/society/1619470.html В Азербайджане утверждены прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2024 год
В Азербайджане утверждены прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2024 год
Прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2024 год обсудили сегодня в третьем чтении на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.
Как сообщает во вторник Day.Az, прожиточный минимум на 2024 год по стране устанавливается в размере 270 манатов, для трудоспособного населения - 287 манатов, пенсионеров - 222 маната, детей - 235 манатов.
В целях назначения адресной государственной социальной помощи предел критерия нуждаемости на 2024 год утверждается в размере 270 манатов.
После обсуждения документы были вынесены на голосование и утверждены в третьем чтении.
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