В Азербайджане утверждены прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2024 год

Прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2024 год обсудили сегодня в третьем чтении на заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az, прожиточный минимум на 2024 год по стране устанавливается в размере 270 манатов, для трудоспособного населения - 287 манатов, пенсионеров - 222 маната, детей - 235 манатов.

В целях назначения адресной государственной социальной помощи предел критерия нуждаемости на 2024 год утверждается в размере 270 манатов.

После обсуждения документы были вынесены на голосование и утверждены в третьем чтении.

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