В МЧС отчитались о результатах работы за прошедшие сутки
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана продолжает выполнять возложенные на него обязательства, в том числе по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Как сообщили Day.Az в МЧС, на основании звонков, поступивших на горячую линию "112" министерства, соответствующими структурами МЧС за минувшие сутки было осуществлено 16 выездов на тушение пожара, проведены аварийно-спасательные операции в связи с 5 случаями пребывания в беспомощном состоянии и 1 фактом взрыва.
В результате принятых оперативных и неотложных мер обеспечено оперативное тушение пожаров, спасены жизни людей.
Всего за минувшие сутки были спасены 7 человек, в том числе, 2 детей.
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