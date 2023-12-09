Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям.

Как сообщает Day.Az, в управлении отметили, что лужи на дорогах, образующиеся по мере идущих дождей, становятся проблемой для пешеходов.

"Некоторые водители не учитывают пешеходов, которые стоят на обочине, и вместо снижения скорости увеличивают ее, обдавая их грязной водой. Поэтому просим водителей быть осторожными на дорогах и учитывать стоящих у дороги пешеходов", - говорится в сообщении.

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