https://news.day.az/society/1620843.html Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам
Дорожная полиция обратилась к водителям и пешеходам
Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям.
Как сообщает Day.Az, в управлении отметили, что лужи на дорогах, образующиеся по мере идущих дождей, становятся проблемой для пешеходов.
"Некоторые водители не учитывают пешеходов, которые стоят на обочине, и вместо снижения скорости увеличивают ее, обдавая их грязной водой. Поэтому просим водителей быть осторожными на дорогах и учитывать стоящих у дороги пешеходов", - говорится в сообщении.
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