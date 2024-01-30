Сотрудники ГТК Азербайджана примут участие в учениях за рубежом

Сотрудники Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджанской Республики привлекаются к обучению за рубежом и в этом году они также примут участие в подобных тренингах.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня председатель Государственного таможенного комитета Азербайджана Шахин Багиров на мероприятии, посвященном профессиональному празднику работников таможни.

Ш.Багиров отметил, что целью в 2024 году является завершение года с высокими результатами.

"В последующие годы мы будем достойно выполнять стоящие перед нами задачи. Каждый таможенник должен чувствовать себя в безопасности, работая здесь, и добиваться карьерного роста. Все сотрудники должны быть уверены, что их плодотворная деятельность будет высоко оценена", - добавил председатель ГТК Азербайджана.

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