В голосовании на президентских выборах в Азербайджане принимают участие много студентов

С момента открытия избирательных участков с 8:00 наблюдается высокая активность избирателей на внеочередных президентских выборах в Азербайджане,

Как передает Day.Az, об этом сказала Trend наблюдатель от партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Гюнель Аджалова на избирательном участке №21 второго Ясамальского избирательного округа №16.

"Выборы проходят прозрачно, никаких нарушений не наблюдается, мы продолжаем свою наблюдательную миссию. В активном голосовании принимают участие избиратели всех возрастов, много студентов", - отметила Гюнель Аджалова.

Напомним, что сегодня в Азербайджане проходит голосование на президентских выборах.

За пост президента борются кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

Напомним, что в списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Они будут голосовать на 6 537 избирательных участках по всей стране.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран созданы 49 избирательных участков. На этих участках правом голоса смогут воспользоваться более 23 тысяч избирателей.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватывают всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях создано 26 избирательных участков.

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