Салют в Шуше в честь победы Ильхама Алиева на выборах президента

Впервые за тридцать лет по случаю президентских выборов в Карабахе и уверенной победы Ильхама Алиева в городе Шуша состоялось шествие автомобилей и салют.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, cалют окрасил небо Карабаха, древнего города Шуша в яркие краски.

Представляем вниманию читателей соответствующие фотографии и видеокадры.

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