https://news.day.az/society/1635434.html Салют в Шуше в честь победы Ильхама Алиева на выборах президента - ФОТО - ВИДЕО
Салют в Шуше в честь победы Ильхама Алиева на выборах президента - ФОТО - ВИДЕО
Впервые за тридцать лет по случаю президентских выборов в Карабахе и уверенной победы Ильхама Алиева в городе Шуша состоялось шествие автомобилей и салют.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, cалют окрасил небо Карабаха, древнего города Шуша в яркие краски.
Представляем вниманию читателей соответствующие фотографии и видеокадры.
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