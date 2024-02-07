Избиратели южного региона Азербайджана активно участвовали в президентских выборах

В южном регионе Азербайджана наблюдалась высокая активность избирателей на внеочередных президентских выборах.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на secki-2024.az, в течение дня процесс голосования осуществлялся на 421 избирательном участке в 7 избирательных округах в южном регионе страны (Масаллы, Ярдымлы, Лянкяран, Астара, Лерик). Здесь зарегистрированы 341 389 избирателей.

Среди избирателей Масаллинского избирательного округа № 74, Масаллы-Ярдымлинского избирательного округа № 75, Лянкяран-Масаллинского избирательного округа №76, Лянкяранского городского избирательного округа №77, Лянкяранского сельского избирательного округа №78, Астаринского избирательного округа №79 и Лерик-Астаринского избирательного округа №80 10 человек в возрасте 100 лет и старше. Многие из них приняли участие в голосовании по месту жительства. 104-летняя жительница села Хархатан Лянкяранского района Гызвас Самид гызы Мехтиева сама пришла на избирательный участок № 29 Лянкяран-Масаллинского избирательного округа № 76, где она зарегистрирована. Старейшим избирателем региона является Азизова Тамам Али гызы, зарегистрированная по избирательному участку №36 Лянкяранского сельского избирательного округа №78. Сообщается, что ей 134 года.

За избирательным процессом наблюдали как местные наблюдатели, так и иностранные.

Напомним, что сегодня в Азербайджане прошло голосование на президентских выборах.

За пост президента боролись кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

В списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Созданы 6 537 избирательных участков по всей стране.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран созданы 49 избирательных участков.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях созданы 26 избирательных участков.

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