Ход голосования в Лерик-Астаринском избирательном округе мониторили 1600 наблюдателей

На избирательных участках, входящих в Лерик-Астаринский избирательный округ № 80, на внеочередных выборах президента Азербайджана наблюдалась высокая активность.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сайт secki-2024.az, в Лерик-Астаринский избирательный округ № 80 входят 127 участков. 108 из них охватывают Лерикский район. По этим участкам зарегистрированы 32 737 избирателей. Из них 3 922 человека участвовали в голосовании впервые.

Избиратель Ализамин Рзаев отметил, что впервые принимает участие в голосовании. "Мы счастливая молодежь, победоносная молодежь страны-победительницы. Территориальная целостность Азербайджана обеспечена. Я голосовал за процветающее будущее моей Родины", - сказал он.

Наблюдатели, мониторившие избирательный процесс на участке, выразили удовлетворение ходом процесса голосования. Они подчеркнули, что процесс прошел прозрачно. Всего за ходом выборов по избирательному округу № 80 прошли регистрацию 1600 наблюдателей.

Наблюдатель Гюльтакин Шихалиева поделилась своим мнением о ходе выборов. "Избирательный участок открылся с 8:00 утра в соответствии с правилами. Избиратели приходили и свободно голосовали. Никаких нарушений не зафиксировано. Активность избирателей наблюдалась с самого утра", - отметила она.

Напомним, что сегодня в Азербайджане прошло голосование на президентских выборах.

За пост президента боролись кандидат от правящей партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, самовыдвиженцы Захид Орудж и Фуад Алиев, кандидат от партии Национального фронта Рази Нуруллаев, от Партии Великого созидания - Фазиль Мустафа, от Партии "Великий Азербайджан" - Эльшад Мусаев, от Партии Единого народного фронта Азербайджана - Гудрат Гасангулиев.

По результатам exit poll, проведенного американской организацией "Oracle Advisory Group" совместно с Лигой защиты трудовых прав граждан, 93,9 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По данным ООО "Центр социологических исследований", 92,4% избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

По результатам exit poll Мониторингового центра "Rəy", 92,6 процента избирателей проголосовали за Ильхама Алиева.

В списке избирателей 6 миллионов 478 тысяч 623 человека. Созданы 6 537 избирательных участков по всей стране.

Для граждан Азербайджана, находящихся за рубежом, в посольствах и консульствах 37 стран созданы 49 избирательных участков.

Для наблюдения за выборами зарегистрировано более 90 тысяч наблюдателей.

Впервые в истории независимого Азербайджана выборы охватили всю территорию страны, в том числе освобожденные от оккупации земли. На освобожденных от оккупации территориях созданы 26 избирательных участков.

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