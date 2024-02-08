Утверждены госстандарты специального образования для лиц с ограниченными возможностями
Утверждены государственные стандарты специального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Соответствующее решение по этому поводу принял Кабинет министров Азербайджана, сообщает Day.Az.
Государственные стандарты определяют:
- содержание специального образования;
- управление в сфере специального образования;
- материально-техническую и учебную базу специального образования;
- инфраструктуру в сфере специального образования;
- организацию специального образования;
- оценку достижений обучающихся.
Государственные стандарты обязательны для учреждений, осуществляющих специальное образование, независимо от формы собственности. Государственные стандарты основаны на разработанной таблице учебных планов для образовательных учреждений и индивидуальных учебных планов для обучающихся.
Государственные стандарты действуют в течение 5 лет.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре