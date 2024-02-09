https://news.day.az/society/1635806.html Землетрясение на Каспии
Землетрясение на Каспии
По данным Бюро исследований землетрясений, в 05:49 в 145 км к востоку от станции Гала было зарегистрировано землетрясение в Каспийском море.
Об этом Day.Az сообщили в Республиканском Центре сейсмологической службы при Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).
Магнитуда землетрясения составила 3,9, глубина подземных толчков - 62 км.
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