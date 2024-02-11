Сегодня почти 20 тыс. бакалавров будут сдавать вступительный экзамен в магистратуру
Сегодня в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) пройдут вступительные экзамены в магистратуры высших учебных заведений страны.
Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, вступительные экзамены в магистратуру пройдут в 7 городах и районах республики - Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране.
Экзамен начнется в 11:00, в 10:45 режим пропуска на экзамен заканчивается. После этого участники не допускаются в здание экзамена.
Экзамен также включает проверку уровня владения иностранным языком. Продолжительность экзамена - 3 часа 30 минут.
Заявление на участие в этом экзамене подали 19 725 бакалавров. Из них 18 205 человек - представители азербайджанского сектора, а 1 520 - русского.
Бакалавры по прибытии на экзамен обязательно должны иметь при себе следующие документы:
- Оригинал документа, удостоверяющего личность;
- "Пропускной экзаменационный лист"
Запрещается приносить в экзаменационное помещение мобильный телефон и другие средства связи, электронные устройства, калькулятор, электронный носитель информации, книги, тетради, журналы, конспекты, справочники, словари, таблицы, сумки и другие вспомогательные средства.
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