Сегодня почти 20 тыс. бакалавров будут сдавать вступительный экзамен в магистратуру

Сегодня в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ) пройдут вступительные экзамены в магистратуры высших учебных заведений страны.

Как сообщили Day.Az в ГЭЦ, вступительные экзамены в магистратуру пройдут в 7 городах и районах республики - Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Мингячевире и Лянкяране.

Экзамен начнется в 11:00, в 10:45 режим пропуска на экзамен заканчивается. После этого участники не допускаются в здание экзамена.

Экзамен также включает проверку уровня владения иностранным языком. Продолжительность экзамена - 3 часа 30 минут.

Заявление на участие в этом экзамене подали 19 725 бакалавров. Из них 18 205 человек - представители азербайджанского сектора, а 1 520 - русского.

Бакалавры по прибытии на экзамен обязательно должны иметь при себе следующие документы:

- Оригинал документа, удостоверяющего личность;

- "Пропускной экзаменационный лист"

Запрещается приносить в экзаменационное помещение мобильный телефон и другие средства связи, электронные устройства, калькулятор, электронный носитель информации, книги, тетради, журналы, конспекты, справочники, словари, таблицы, сумки и другие вспомогательные средства.

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