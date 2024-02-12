В Баку состоится конференция по рекам Карабаха

Германо-азербайджанская торговая палата (AHK Azerbaijan) проведет в Баку 21 февраля инновационную конференцию "Реконструкция инфраструктуры водоснабжения и ирригации в Карабахском регионе" в рамках мероприятий "Экспортной инициативы по охране окружающей среды" министерства окружающей среды и защиты потребителей ФРГ, сообщает Day.Az в понедельник со ссылкой на AHK Azerbaijan.

Ключевые темы конференции - решение экологических проблем таких трансграничных рек, как Кура, Араз и Охчучай, улучшение качества воды, повышение эффективности водоснабжения и очистки сточных вод на западе Азербайджана.

Среди приглашенных участников конференции - министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, министр экономики Микаил Джаббаров, спецпредставитель Президента Азербайджана в Карабахском экономическом районе Эмин Гусейнов, министр сельского хозяйства Меджнун Мамедов.

В мероприятии также примут участие эксперты по вопросам охраны окружающей среды, исследовательские институты, представители смежных отраслей, например, из агросектора, строительной отрасли, горнодобывающей промышленности.

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