В Гяндже 4 человека отравились угарным газом

В Гяндже зафиксирован факт отравления угарным газом.

Как передает Day.Az, инцидент произошел в одном из домов города на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.

Находившиеся в квартире Захра Гасымова 2015 года рождения, Гасан Гасымов 2016 года рождения, Марьям Гасымова 2011 года рождения и Марьям Гасымова 2010 года рождения госпитализированы с диагнозом отравление.

Сообщается, что они отравились угарным газом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!