https://news.day.az/society/1638683.html В Гяндже 4 человека отравились угарным газом
В Гяндже 4 человека отравились угарным газом
В Гяндже зафиксирован факт отравления угарным газом.
Как передает Day.Az, инцидент произошел в одном из домов города на проспекте Шаха Исмаила Хатаи.
Находившиеся в квартире Захра Гасымова 2015 года рождения, Гасан Гасымов 2016 года рождения, Марьям Гасымова 2011 года рождения и Марьям Гасымова 2010 года рождения госпитализированы с диагнозом отравление.
Сообщается, что они отравились угарным газом.
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