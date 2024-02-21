В Москве задержан Кямиль Зейналлы

В Москве задержан известный азербайджанский фитнес-тренер Кямиль Зейналлы.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

Зейналлы заявил, что в московском аэропорту Домодедово его задержала полиция и доставила в отделение.

По словам Зейналлы, полицейские сообщили ему, что он объявлен в международный розыск в Армении.

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