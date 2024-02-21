https://news.day.az/society/1639000.html В Москве задержан Кямиль Зейналлы - ВИДЕО
В Москве задержан Кямиль Зейналлы - ВИДЕО
В Москве задержан известный азербайджанский фитнес-тренер Кямиль Зейналлы.
Как передает Day.Az, об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети Instagram.
Зейналлы заявил, что в московском аэропорту Домодедово его задержала полиция и доставила в отделение.
По словам Зейналлы, полицейские сообщили ему, что он объявлен в международный розыск в Армении.
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