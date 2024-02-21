Вниманию метеочувствительных лиц

Завтрашняя погода на Абшеронском полуострове может вызвать беспокойство у метеочувствительных лиц.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в медико-метеорологическом прогнозе Национальной гидрометеорологической службы.

22 февраля на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, что может вызвать беспокойство у метеочувствительных лиц.

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