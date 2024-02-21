https://news.day.az/society/1639114.html Вниманию метеочувствительных лиц
Вниманию метеочувствительных лиц
Завтрашняя погода на Абшеронском полуострове может вызвать беспокойство у метеочувствительных лиц.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в медико-метеорологическом прогнозе Национальной гидрометеорологической службы.
22 февраля на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, что может вызвать беспокойство у метеочувствительных лиц.
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