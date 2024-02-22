На семинаре в Баку обсудили вопросы энергоэффективности зданий

Предварительные итоги оценки рынка энергоэффективности с целью подготовки "Национальной программы реновации зданий" обсудили 22 февраля в Баку на семинаре с участием представителей Всемирного банка и ЕС и азербайджанских экспертов, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По данным минэнерго Азербайджана, мероприятие было организовано в рамках проекта технической помощи "Энергоэффективность и климат", реализуемого ВБ и ЕС в рамках "Гибкого инструмента технической помощи Азербайджану" (AZTAF).

Выступая на открытии семинара, начальник управления по энергоэффективности министерства энергетики Наргиз Багирли отметила, что за последние три года в Азербайджане была утверждена соответствующая нормативно-правовая база в сфере энергоэффективности. "Подготовка "Национальной программы реновации частных и общественных зданий" с целью обеспечения энергосбережения в зданиях, на которые приходится основная доля энергопотребления страны, предусмотрена Планом действий Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", - говорится в сообщении минэнерго.

На семинаре было подчеркнуто, что оценка энергопотребления в зданиях поможет в подготовке предложений по энергоэффективности.

На семинаре выступили руководитель отдела сотрудничества Представительства Европейского союза в Азербайджане Виктор Бойков и менеджер Всемирного банка по Азербайджану Стефани Столлмейстер.

В дискуссиях приняли участие представители министерств энергетики, финансов, экономики, по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии, Агентства по регулированию энергетики, Госкомитета по градостроительству и архитектуре, SOCAR, ОАО, "Азерэнержи", Исполнительной власти Баку.

Представители Всемирного банка отметили, что на здания в Азербайджане приходится примерно 55 процентов энергопотребления, что намного превышает средний мировой показатель в 35 процентов.

Стороны признали необходимость комплексного подхода для решения этого вопроса и договорились о последующих консультациях.

Отметим, что программа "AZTAF", совместная работа Европейского союза и Всемирного банка, была создана с целью поддержки правительства Азербайджана в достижении целей развития "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития".

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