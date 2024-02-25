Завтра в Баку на ряде улиц и проспектов ограничат движение транспорта - Список
В связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида завтра на некоторых улицах и проспектах Баку движение будет ограничено.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Управления Государственной дорожной полиции города Баку к водителям.
Движение будет ограничено в целях обеспечения комфортного, бесперебойного и безопасного передвижения лиц, чтящих память жертв трагедии.
26 февраля с 08:00 утра до окончания церемонии на улицах Мехди Мехдизаде, Кямандара Ахмедова, Аяза Исмаилова, Сулеймана Вазирова и Иззета Оруджева, пересекающиеся, соединяющиеся и параллельные проспекту Ходжалы, будут введены ограничения на движение автомобилей с изменением маршрута.
В этом направлении рекомендуется по мере возможности не пользоваться личными автомобилями и отдавать предпочтение общественному транспорту.
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