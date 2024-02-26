https://news.day.az/society/1640374.html В этом районе Азербайджана не будет газа
В этом районе Азербайджана не будет газа
Газоснабжение в части города Имишли будет приостановлено сегодня, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз".
Как говорится в сообщении, 26 февраля с 14:00 до 18:00 планируется прекратить подачу газа с измерительного узла "Имишли 1".
В ходе приостановки газоснабжения будет временно прекращено газоснабжение 2 населенных пунктов района (Ени Бахрамтепе и Бахрамтепе ВПЛ) и 20 сел, в том числе города Имишли.
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