В Баку пройдет 13-я сессия Всемирного градостроительного форума

Тринадцатая сессия Всемирного градостроительного форума пройдет в Баку в 2026 году.

Как сообщает Day.Az, на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям будет вынесен на обсуждение законопроект об утверждении Соглашения между правительством Азербайджана и Организацией Объединенных Наций о проведении в 2026 году в Баку 13-й сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13)

Соглашение будет рекомендовано на пленарное заседание парламента после обсуждения.

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