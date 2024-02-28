https://news.day.az/society/1641023.html В Баку пройдет 13-я сессия Всемирного градостроительного форума
В Баку пройдет 13-я сессия Всемирного градостроительного форума
Тринадцатая сессия Всемирного градостроительного форума пройдет в Баку в 2026 году.
Как сообщает Day.Az, на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям будет вынесен на обсуждение законопроект об утверждении Соглашения между правительством Азербайджана и Организацией Объединенных Наций о проведении в 2026 году в Баку 13-й сессии Всемирного градостроительного форума (WUF13)
Соглашение будет рекомендовано на пленарное заседание парламента после обсуждения.
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