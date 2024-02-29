https://news.day.az/society/1641190.html В бакинском поселке обнаружена граната - ВИДЕО
В бакинском поселке обнаружена граната - ВИДЕО
На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов в районе поселка Бузовна Хазарского района города Баку.
Как сообщили Day.Az в министерстве, в связи с информацией к месту происшествия незамедлительно была привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.
Установлено, что это 1 ручная граната Ф-1. Она была убрана с территории для обезвреживания.
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