В бакинском поселке обнаружена граната

На горячую линию МЧС "112" поступила информация об обнаружении боеприпасов в районе поселка Бузовна Хазарского района города Баку.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в связи с информацией к месту происшествия незамедлительно была привлечена группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

Установлено, что это 1 ручная граната Ф-1. Она была убрана с территории для обезвреживания.

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