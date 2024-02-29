https://news.day.az/society/1641193.html В этих районах Баку ограничат подачу газа
В этих районах Баку ограничат подачу газа
Сегодня в трех районах Баку будут наблюдаться перебои в газоснабжении.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
В ведомстве заявили, что в связи с ремонтными работами на газопроводе 29 февраля с 10:00 в Хазарском, Хатаинском и Ясамальском районах будет временно ограничена подача газа.
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