В этих районах Баку ограничат подачу газа

Сегодня в трех районах Баку будут наблюдаться перебои в газоснабжении.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ПО "Азеригаз" Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

В ведомстве заявили, что в связи с ремонтными работами на газопроводе 29 февраля с 10:00 в Хазарском, Хатаинском и Ясамальском районах будет временно ограничена подача газа.

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