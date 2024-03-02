https://news.day.az/society/1641767.html В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы
В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы
Регулярно принимаются меры по обнаружению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов.
Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, вчера в результате проведенных сотрудниками полиции мер на территории города Ханкенди были обнаружены 15 автоматов различных марок, 2 пулемета, 1 пистолет, 2 винтовки, 22 гранаты, 12 запалов, 46 магазинов, 1655 патронов различного калибра и другие боеприпасы.
В ходе операции, проведенной сотрудниками полиции 1 марта, было обнаружено 8 незаконно хранившихся винтовок различных марок.
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