В Ханкенди обнаружены оружие и боеприпасы

Регулярно принимаются меры по обнаружению и изъятию незаконно хранящегося огнестрельного оружия и боеприпасов.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел, вчера в результате проведенных сотрудниками полиции мер на территории города Ханкенди были обнаружены 15 автоматов различных марок, 2 пулемета, 1 пистолет, 2 винтовки, 22 гранаты, 12 запалов, 46 магазинов, 1655 патронов различного калибра и другие боеприпасы.

В ходе операции, проведенной сотрудниками полиции 1 марта, было обнаружено 8 незаконно хранившихся винтовок различных марок.

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