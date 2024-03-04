Задержаны лица, пытавшиеся нарушить госграницу

Государственная пограничная служба Азербайджанской Республики успешно продолжает меры по обеспечению охраны государственной границы.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы, 1 марта в 21:00 благодаря бдительности сотрудников пограничных войск ГПС на служебной территории погранотряда "Лянкяран" были задержаны граждане Исламской Республики Афганистан Хамраи Нагибулла Басир оглу, Гурбани Забедулла Бахрхак оглу 1998 года рождения и Османи Фазиль Ахмед оглу 2003 года рождения, пытавшиеся нарушить государственную границу со стороны Исламской Республики Иран в направлении Азербайджанской Республики.

Оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.

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